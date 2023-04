O corpo de uma mulher, identificada como Rosângela de Oliveira Silva, de 43 anos, foi localizado enterrado em uma chácara, no município de Capim Grosso, no norte da Bahia, no último sábado (8).

De acordo com a Polícia Civil, há indícios de autoria e motivação, mas os detalhes não foram informados. O suspeito está sendo procurado.

A Delegacia Territorial de Capim Grosso investiga o caso.