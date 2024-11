Corpo de mulher grávida em decomposição é encontrado nas águas do Rio Jucuruçu em Itamaraju

O município de Itamaraju registrou a localização de um corpo em estado de decomposição, o fato trágico ocorreu neste domingo (10) de novembro. O corpo de ELIANE DE JESUS (30 anos), foi encontrado nas águas do Rio Jucuruçu, na região do bairro Vale do Jucuruçu.

Grávida, Eliane teve o feto expelido, permanecendo preso em suas vestes, visão dolorosa deixou moradores profundamente comovidos.

Alertada pelos residentes locais que avistaram o corpo boiando próximo às margens, a Polícia Civil rapidamente isolou a área para conduzir os procedimentos iniciais.

Com o auxílio dos próprios moradores, o corpo foi retirado do rio e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, onde passará por exames periciais detalhado para determinar a causa da morte.

A comunidade de Itamaraju agora aguarda com apreensão o laudo técnico, que deve ser apresentado nos próximos dias e poderá lançar luz sobre os eventos que culminaram nesse cenário de dor e perda.