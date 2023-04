Corpo de passista arrastado por enchente durante temporal no Rio de Janeiro é encontrado

O corpo de Tancredo Augusto da Silva, que tinha 38 anos e era passista da escola de samba Mangueira, foi encontrado na manhã deste domingo em um canal do rio Joana, próximo do estádio do Maracanã, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. Ele estava com um amigo quando foi arrastado por uma enchente, provocada por um temporal na última quinta-feira, 30. As buscas por ele ocorriam desde a noite de quinta. Com a morte de Tancredo, sobe para três o total de vítimas fatais do temporal da semana passada na capital fluminense. As outras duas pessoas morreram em Caxias, uma delas eletrocutada. A primeira foi identificada como Alessandro Paulo, 43, e a segunda, François Edgar Felipe Carvalho, 21.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga