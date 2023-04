Corpo de segunda vítima de naufrágio em Bertioga é encontrado

O corpo da segunda vítima que estava em um barco que naufragou em Bertioga, no litoral norte paulista, na sexta-feira, 7, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo da Polícia Militar, o corpo de Júlio César Vicente, de 63 anos, foi encontrado por volta das 9h50 deste domingo, 9, próximo ao local do acidente. O naufrágio ocorreu na noite da última sexta a cerca de um quilômetro do Canal de Bertioga, na Praia da Enseada. A embarcação tinha 12 pessoas a bordo. Nove pessoas foram resgatadas com vida. As buscas por Edson Yoshinaga, de 65 anos, o último desaparecido, continuam. Além de Júlio, os bombeiros já localizaram o corpo de um homem de 68 anos. Desde a última quarta-feira, 5, a Defesa Civil tem emitido alertas a respeito de temporais em todo Estado, principalmente no litoral norte.

