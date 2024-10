Corpo de vereador mais votado em cidade baiana é sepultado sob comoção

Familiares, amigos, eleitores e autoridades se despediram nesta segunda-feira (28) de José Ariel Rodrigues, mais conhecido como Ariel da Martins, vereador mais votado em Queimadas, na região sisaleira. O sepultamento ocorreu no novo cemitério da cidade e foi acompanhado de uma multidão, informou o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias.

Antes, o corpo do vereador reeleito foi velado no plenário da Câmara de Queimadas. Entre os presentes estava o prefeito eleito Ricardo do Supermercado (PSD). José Ariel morreu em um acidente na noite do último sábado (26) em uma colisão entre motocicletas em um trecho da BA-381 de Itiúba, na mesma região.

Foto: Raimundo Mascarenhas / Calila Notícias

Ariel pilotava uma motocicleta quando não percebeu que outro motociclista reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas e colidiu no fundo, sofrendo uma queda. Ele ainda foi levado para o Hospital Municipal de Itiúba e depois transferido para o Hospital Universitário de Petrolina (PE), mas não resistiu, vindo a óbito na madrugada do domingo (27).

Na eleição do último dia 6 de outubro, Ariel da Martins (MDB) recebeu 1077 votos, sendo o mais votado na cidade.