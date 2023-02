Corpo decapitado é encontrado assentamento agrário de Itamaraju

Um crime bárbaro foi registrado neste sábado (18) de fevereiro, na região rural de Itamaraju.

O crime ocorreu na área do assentamento Cruz do Ouro, onde um corpo foi encontrado crivado de balas e com a cabeça arrancada.

Além da brutalidade, nenhum documento da vítima foi encontrado, dificultando assim a identificação da vítima de sexo masculino, que estava totalmente despido.

As autoridades policiais foram mobilizadas e um levantamento cadavérico foi autorizado. O servidor Anderson Barbosa realizou a remoção de corpo, sendo transferido para o IML de Itamaraju.

Várias perfurações de calibre 380 estava presente no corpo decapitado. No entanto, exames periciais serão efetuados e o corpo aguarda o reconhecimento. Uma tatuagem (cobra) cobrindo as costas da vítima poderá ajudar na identificação.

A polícia civil deverá iniciar as investigações que poderá determinar a motivação e autoria do crime.