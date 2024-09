Corpo do dono de padarias Pão Dourado é liberado do IML de Palmas

O corpo de Darlan Guimarães Viana Costa, de 55 anos, foi liberado do Instituto Médico Legal, no início da tarde deste sábado (28/9). Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, o exame de necropsia foi finalizado e, por isso, o corpo foi cedido a família do empresário.

Darlan era dono da rede de padarias Pão Dourado e morreu vítima de um disparo de espingarda calibre 12 na perna esquerda, durante uma pescaria, nessa sexta-feira (27/9). As circunstâncias do caso serão investigadas, mas, a princípio, a suspeita é de um tiro acidental.

“A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informa que o corpo do empresário Darlan Guimarães foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Palmas, onde passou por exames de necropsia e já foi liberado aos familiares. A família, que é de Brasília (DF), nomeou um procurador que providenciou toda a documentação necessária e que levará o corpo para a capital federal via transporte aéreo”, disse a pasta, em nota.

Segundo a Polícia Militar, Darlan Guimarães levou o tiro na Fazenda Brusque, no município de Santa Cruz do Xingu (MT), por volta das 17h30, de sexta-feira (27/9). A propriedade rural pertence ao empresário. O empreendedor estava sozinho.

Após ouvir o disparo, o caseiro decidiu investigar e encontrou o empresário caído com um ferimento na perna esquerda, ao lado de uma espingarda calibre 12. Darlan havia perdido muito sangue, mas a testemunha conseguiu estancar o sangramento e pedir socorro para o piloto e ao copiloto do empreendedor.

Com vida, Darlan foi levado para Palmas (TO). Logo após aterrissar no Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, por volta das 19h, Darlan foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Socorristas tentaram reanimar a vítima, mas, apesar dos esforços, o óbito foi constatado no hangar.

Segundo a PMDF, a espingarda calibre 12 causa graves ferimentos. As vítimas geralmente sofrem hemorragias intensas. Entre o disparo e a chegada a Palmas, foram aproximadamente mais de duas horas e meia até o socorro. A perícia, o Instituto Médico-Legal (IML) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados.

Condolências Em nota, o terminal lamentou a morte do empresário. “O Aeroporto de Palmas informa que, ao ser acionado sobre a ocorrência envolvendo o passageiro de uma aeronave da aviação geral, ativou imediatamente todos os recursos previstos em seus protocolos de emergência. A equipe do aeródromo expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos.”

A perícia da Polícia Civil de Mato Grosso esteve no local, e as circunstâncias do disparo serão investigadas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) disse que o corpo do empresário “permanece no IML de Palmas, onde passará por exames de necropsia”.

“A família, que é de Brasília (DF), já está ciente e providenciando a documentação necessária para a liberação do corpo”, acrescenta.

Querido e trabalhador A morte do dono das padarias Pão Dourado, Darlan Guimarães Viana Costa, comoveu a população do Guará. A rede de panificadoras nasceu na região administrativa, e o empresário era um personagem muito querido na comunidade.

Segundo amigos e conhecidos ouvidos pela reportagem, Darlan tinha um perfil jovial, cativante, colaborativo e trabalhador. O empresário dava os primeiros passos para a aposentadoria, mas continuava ajudando os filhos na administração da rede de padarias.

Querido entre a família e os funcionários, Darlan também ficou conhecido pelas ações comunitárias. Exemplo disso era a carreata de veículos da padaria no Natal.

O empresário amava viajar e pescar, inclusive praticava a pesca submarina, caracterizada pelo mergulho sem equipamentos de respiração. Aventureiro, ele estava tirando brevê para pilotar aviões.

Nota da Pão Dourado A rede de padarias Pão Dourado divulgou nota em que lamenta a morte de Darlan Guimarães, empresário responsável pelo sucesso das panificadoras. Segundo a empresa, a partida inesperada deixou todos “profundamente consternados”.

De acordo com o comunicado, Darlan foi “a mente responsável pelo sucesso e expansão da rede”. “Além do espírito empreendedor, o empresário era reconhecido pela visão estratégica.”

A história da Pão Dourado começou com o pai de Darlan, seu Tito, no Guará. O empresário assumiu o empreendimento, que hoje conta com dezenas de unidades pelo Distrito Federal.

“Darlan sempre será lembrado pelo legado que ajudou a construir e pelo impacto positivo que deixou em Brasília e em todas as comunidades alcançadas pela Pão Dourado”, destacou a nota.