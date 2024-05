Corpo do soldado Luca Angerami é velado em São Paulo

São Paulo — O corpo do policial militar Luca Romano Angerami, encontrado morto nessa segunda-feira (20/5) após ficar desaparecido por mais de um mês no Guarujá, será velado em uma casa funerária, em Santana, na zona norte de São Paulo. O funeral tem início às 10h desta terça-feira (21/5), e o enterro está previsto para as 14h no Cemitério do Horto, também em Santana.

O corpo de Luca Angerami, de 21 anos, visto pela última vez próximo a um ponto de venda de drogas na Vila Santo Antonio, foi achado enterrado e envolto em uma lona no morro da Vila Baiana por uma equipe da Delegacia Seccional de Santos. O jovem estava com mãos e pés amarrados e rosto desfigurado.

De acordo com o delegado Fabiano Barbeiro, da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), Luca Angerami foi submetido ao tribunal do crime. “Além do homicídio, houve sequestro, cárcere privado e tortura. Esse policial militar foi submetido ao chamado tribunal do crime”, disse.

soldado pm desaparecido 1_resized_compressed

Câmera de segurança mostra soldado da PM desaparecido Reprodução

angerami_compressed

Soldado da PM Luca Angerami Reprodução

carro de luca angerami

Carro de soldado desaparecido Reprodução

luca angerami 1_resized_compressed

Luca Angerami Reprodução/Redes Sociais

Barbeiro diz que o policial foi morto “simplesmente pelo fato de ser policial, e por estar no lugar errado, na hora errada”.

O cadáver ainda vai passar por exames do Instituto Médico Legal (IML) de Santos, também no litoral paulista.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) lamentou a morte do soldado Luca, que atuava no 3º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) desde 2022.

Segundo a pasta, nove suspeitos de participação no crime foram presos e outros oito corpos foram localizados. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos, por meio de inquérito que apura os crimes de sequestro, tortura, homicídio e ocultação de cadáver.

Desparecimento O policial militar Luca Romano Angerami foi visto pela última vez na madrugada de 14 de abril em um ponto de venda de drogas na Vila Santo Antonio, após sair de uma adega onde bebia acompanhado de um amigo.

Uma câmera de segurança flagrou Luca Angerami caminhando ao lado de um suspeito próximo a uma biqueira.

O homem que aparece com o PM nas imagens é Carlos Vinicius Santos da Silva, de 26 anos, conhecido como “Malvadão”. Ele foi preso no dia 18 de abril.

No celular dele, os policiais encontraram conversas em que o suspeito descreve como teria participado do crime e diz que seu objetivo era ser apadrinhado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Havia também mensagens indicando que o PM Angerami estava morto.

A partir das conversas encontradas no celular de Malvadão, outros quatro suspeitos foram presos.