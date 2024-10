Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro no Sudoeste baiano

Um homem foi encontrado morto em um carro incendiado na madrugada desta segunda-feira (14) em Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano. O corpo estava carbonizado. Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi encontrada em um veículo Ford Fiesta nas proximidades do Aterro Sanitário do município, às margens da BR-116.

Ainda segundo informações, ainda não se sabe a autoria e a motivação do crime que devem ser investigadas pela delegacia de Jequié.

O blog informou ainda que um homem também morreu na madrugada desta segunda após confronto entre policiais militares e suspeitos de integrar uma facção criminosa.