Corpo é encontrado com marcas de tiros no bairro da Palestina

Um corpo foi encontrado com marcas de tiros, na manhã desta quinta-feira (6), na localidade do Bico Doce, no bairro da Palestina, em Salvador.

A Polícia Militar foi acionada via Cicom com a informação sobre um corpo na localidade. Uma equipe da 31ª CIPM foi ao local, isolou a área e acionou o DPT para realização de perícia e remoção.

Em nota, a Polícia Civil informou que a apuração já foi iniciada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Foram expedidas as guias de perícia e remoção do corpo. A vítima ainda não foi identificada.