Corpo é encontrado em praça pública no Centro de Jaguaquara

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no meio da Praça Guilherme Silva, no centro de Jaguaquara, município no Vale do Jiquiriçá, neste sábado (7). O corpo foi encontrado por populares durante a manhã e não possuía sinais de violência.

Segundo informações do Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, das polícias Civil e Militar foram acionadas para averiguação do cenário. O corpo deve ser retirado pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié, onde serão realizados os exames cadavéricos.

Considerando o movimento da feira municipal logo pela manhã, o corpo chamou a atenção do público, que acompanhou o trabalho das equipes. O rapaz não portava documentos, mas a suspeita é de que seja um jovem da cidade, de prenome Gilmar.