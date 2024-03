Corpo em decomposição é encontrado em carro abandonado no centro de SP

Reprodução/Brasil Urgente

1 de 1 Frente de carro preto abandonado na rua, estacionado entre um carro cinza e um carro branco; dentro dele foi encontrado um corpo em estado de decomposição – Metrópoles – Foto: Reprodução/Brasil UrgenteSão Paulo — Um homem, com cerca de 30 anos, foi encontrado morto dentro de um carro abandonado em uma rua sem saída na região da Sé, no centro de São Paulo, na tarde desta terça-feira (5/3).

O corpo foi descoberto após um morador notar algo estranho e se aproximar do veículo que estava abandonado há dois dias. Apesar de não aparentar nenhuma marca de balas ou lesões corporais, a possibilidade de assassinato não está descartada pelas autoridades.

A vítima foi encontrada em estado avançado de decomposição no banco traseiro do automóvel. O carro está registrado no nome da irmã do homem, segundo apuração da TV Bandeirantes. Ainda segundo a reportagem, o homem já estava há algum tempo sem contato com a família.

O Instituto Médico Legal (IML) já recolheu o corpo para perícia e a família foi chamada para reconhecimento.

Os moradores da região afirmam que a vítima trabalhava em uma pizzaria nas proximidades. O caso aconteceu perto da rua Tabatinguara, no centro de São Paulo.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de São Paulo e receber notificações em tempo real?