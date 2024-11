Corpo em decomposição é encontrado em residência de Jaguaquara; morte foi natural

Na tarde deste sábado (16), a Polícia Técnica de Jequié foi acionada para realizar a remoção de um corpo em avançado estado de decomposição encontrado no interior de uma casa no bairro Malvina I, em Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá. O corpo pertence a Vivaldo Francisco dos Santos, de 54 anos, que, segundo informações, morava sozinho na residência.