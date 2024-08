Corpo em estado avançado de decomposição é localizado em bairro de Itamaraju

Um corpo em decomposição foi localizado no Rio Jucuruçu na região do bairro Liberdade em Itamaraju, sem qualquer documento que contribuísse com a identificação, sendo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju.

O cadáver foi encontrado por moradores boiando as margens do rio, durante a tarde deste quinta-feira (15) de agosto.

De acordo com a Polícia, trata-se de uma mulher morena, estatura mediana, trajando bermuda e blusa com tons floridos, nenhum documento foi localizado.

O corpo foi removido das margens com auxílio de moradores.

A Polícia Civil esteve no local e realizou os procedimentos regulares. O corpo foi encaminhado para o IML de Itamaraju, para identificação por parte dos familiares, onde passará por necropsia para identificar a causa da morte.

As autoridades orientam que os familiares que tem alguém desaparecido com essas características deve dirigir-se ao IML para fazer a identificação.