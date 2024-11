Corpo esquartejado é encontrado dentro de carrinho de supermercado no bairro da Calçada

O corpo de um homem foi encontrado esquartejado dentro de um carrinho de supermercado na manhã deste domingo (17), próximo ao Mercado do Peixe, no bairro da Calçada, em Salvador. O corpo foi removido e ainda aguarda identificação formal.

De acordo com informações do AratuOn, o corpo estava coberto por sacos de linhagem, e foi descoberto por populares, que imediatamente acionaram a polícia. A Polícia Civil iniciou as investigações, expedindo guias para perícia e remoção do corpo.

Diligências estão em andamento para identificar a vítima e apurar a autoria e motivação do crime.