Corpos de desaparecidos são encontrados com sinais de violência em Nova Itarana

Agentes da polícia técnica realizaram uma ação, em um matagal, na tarde desta sexta-feira (22), por volta das 15h, após a descoberta de dois corpos dos dois homens desaparecidos após terem sido retirados de casa na madrugada do último dia (20), na cidade de Nova Itarana, no Vale do Jiquiriçá.

A informação é do Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, os corpos de Marcos Queiroz da Silva e Valdir foram localizados com sinais de violência e encaminhados para necropsia no Instituto Médico Legal de Jequié. As vítimas teriam sido levadas de suas respectivas residências por criminosos ainda não identificados pela polícia.

A Delegacia Territorial de Nova Itarana instaurou inquérito para apurar o caso. A Polícia Militar através da 93ª CIPM realiza diligências para tentar identificar e capturar os autores.