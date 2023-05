CORREIO recebe homenagens por reportagens sobre mineração

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) premiou nesta quinta-feira (11) nomes da comunicação que atuam com reportagens sobre o desenvolvimento da mineração na Bahia. A honraria foi concedida a 22 empresas, órgãos e personalidades, e contou com a presença do presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm.

“Há quatro anos, criamos um prêmio para reconhecer o trabalho das empresas e das personalidades da mineração, um reconhecimento da atividade, mas era essencial reconhecer também o trabalho daqueles que atuam em favor do desenvolvimento da mineração, mas que não são da mineração. Quem são essas pessoas? Os técnicos, os administradores e a imprensa”, explicou.

Durante a cerimônia, foram entregues medalhas produzidas pelo artista plástico Bel Borba. A obra, que tem 10 cm de diâmetro, é feita em bronze e traz imagens em alto-relevo dos principais símbolos da mineração. Em seguida, Tramm explicou que a Bahia é o terceiro estado do país em produção mineral, e reforçou que os minérios estão presentes de forma intensa no dia a dia da população, como na composição de imóveis e até objetos simples como uma caneta.

A editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra, ao lado do presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, e do outro homenageado do jornal, o editor e colunista Donaldson Gomes (Foto: Divulgação/CBPM)

Em seu discurso, Tramm cobrou também uma mudança de postura do Brasil. “Precisamos exportar produtos, não apenas matéria-prima”. Para ele, o setor oferece salários mais altos do que os praticados no mercado e pontuou que quase 90% da mão de obra é aproveitada na cidade e no entorno do município onde a atividade é desenvolvida.

Os premiados

A cerimônia de entrega das medalhas aconteceu na sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O CORREIO recebeu duas homenagens. A primeira foi entregue para a editora-chefe Linda Bezerra; e o segundo homenageado foi o editor e colunista Donaldson Gomes, autor de diversas reportagens sobre o assunto. O jornalista agradeceu a honraria e disse que um dos objetivos do jornalismo é apontar os desafios que a atividade precisa superar para continuar crescendo, com destaque para as questões relacionadas à logística de escoamento da produção.

“Acredito que a medalha é um reconhecimento ao espaço que o jornal dá para a mineração, como uma atividade que leva emprego, renda e desenvolvimento para o interior da Bahia. Particularmente, me sinto muito feliz por ter a possibilidade de contar um pouco destas histórias e por ver a transformação que a mineração propiciou em cidades como Maracás, Itagibá, Jacobina e em Caetité, para citar apenas alguns exemplos”, afirmou.

No dia 10 de abril, o jornalista publicou uma reportagem sobre como o reaproveitamento de resíduos pode gerar uma nova cadeia produtiva, reduzindo a dependência da importação dos fertilizantes, promovendo a economia circular de novas matérias-primas e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Veja a lista dos homenageados pela CBPM: