Correios pedem que cessem doações de roupas ao RS

Nesta quinta-feira (16), o perfil oficial dos Correios Brasil anunciou que as arrecadações de roupas para o sul estão suspensas temporariamente, pois o estoque de vestuário já está bem alto, cerca de 70% dos donativos. Na publicação, eles ainda pedem que continuem com outras doações, como água, alimento de cestas básicas, ração para pets (cães, gatos, cavalos), itens de limpeza e itens de higiene. Conforme a orientação, eles pedem que as doações sejam embaladas em sacos transparentes, com boa vedação, tendo cuidado para não haver rasgos ou furos. Eles também orientam que itens de higiene sejam entregues em kits já separados com os produtos, como pasta de dengue, escova, sabonete, absorvente, papel higiênico, por exemplo. A decisão foi tomada após conversa com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Os donativos ainda serão transportados de forma gratuitas ao estado do sul.

