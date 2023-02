Correntezas na Baía de Guanabara levam busca por desaparecidos de naufrágio às praias do Rio

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro está no terceiro dia de buscas pelas duas vítimas do naufrágio na Baía de Guanabara que continuam desaparecidas. Devido às correntezas, a área de buscas foi ampliada e já chega até as praias da região. Segundo a Agência Brasil, os bombeiros estão utilizando aeronaves, drones, embarcações e equipes terrestres que monitoram a orla, os costões e até o ponto do naufrágio. A embarcação afundou no último domingo, entre as ilhas e Paquetá e do Governador com 14 pessoas a bordo. Até o momento, seis pessoas morreram e tiveram seus corpos resgatados pelos bombeiros, incluindo uma criança de três anos e um adolescente de 14. Outras seis pessoas sobreviveram ao acidente e serão ouvidas pela polícia na investigação do caso. Os policiais querem apurar se houve negligência durante a utilização da embarcação. A Marinha do Brasil também está atuando na investigação do acidente.

Leia também

Petrobras anuncia redução de R$ 0,40 por litro no preço do diesel para as distribuidoras



Ministro do Trabalho diz ser contra oferta de mototáxi por aplicativos em grandes cidades