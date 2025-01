Corrida de Reis altera o trânsito no DF neste sábado (1°/2). Confira

Eventos de grande porte no DF demandarão intervenções no trânsito neste sábado (1°/2). A partir das 14h, por causa da 52ª edição da Corrida de Reis, o Detran-DF fará interdições no Eixo Monumental.

A expectativa é reunir 12 mil corredores em percursos de 6 km e 10 km, entre a Catedral Militar Rainha da Paz e a Esplanada dos Ministérios.

A corrida terá largada às 17h, em frente ao Palácio do Buriti, e a chegada será na Arena BRB Nilson Nelson.

A partir das 14h, a via S1 será interditada no trecho entre a igreja Rainha da Paz e a Torre de TV. O fluxo de veículos será desviado em direção à 4ª Avenida, no Sudoeste. Na N1, a interdição do trânsito ocorrerá desde a Esplanada dos Ministérios, na altura do acesso à via L2 Norte, até a Rainha da Paz. O fluxo de veículos da Esplanada será direcionado para a L2 Norte.

Durante o evento, as ações de trânsito nas vias S1 e N1 serão executadas pela Polícia Militar (PMDF) e pelos agentes do Detran-DF. Além dos bloqueios viários, as equipes de fiscalização atuarão nas imediações do Eixo Monumental realizando o controle do tráfego e coibindo infrações. A previsão é que todas as vias estejam liberadas a partir das 21h.

Bloquinho na Praia

Ainda neste sábado, o Bloquinho na Praia, no Praia Parque, demandará mais alterações no trânsito da região do Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES).

A partir das 15h, a SCES Trecho 2 ficará em sentido único, desde a rotatória, na altura da Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil do DF (Agepol).

Os agentes do Detran-DF vão implantar sinalização para orientar os motoristas e impedir estacionamento irregular. Além disso, durante todo o evento, as equipes de fiscalização do Detran-DF e da Polícia Militar (PMDF) farão o controle do tráfego nas vias adjacentes para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.

A partir das 23h, para facilitar a dispersão, o fluxo de veículos da rotatória próxima ao Clube dos Bombeiros seguirá em sentido único, passando em frente ao Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB), em direção à rotatória da SCES Trecho 3/2. A previsão é que as alterações no trânsito ocorram até as 2h de domingo (2/2).