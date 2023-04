Corrida do Trabalhador ocorre no dia 30; saiba mais

No dia 30 de abril, a Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizará a 1ª Corrida do Trabalhador. Com largada às 7 horas na Avenida das Nações, o evento faz parte do 1° de Maio – Torneio do Trabalhador, que começou no último fim de semana.

A modalidade contemplada será a corrida de revezamento, com categoria de dupla mista (01 homem e 01 mulher). Serão 04 quilômetros para cada atleta, totalizando uma corrida de 8km para a dupla.

A inscrição deve ser feita através da internet (clique aqui), com a confirmação desta sendo feita a partir da entrega de dois quilos de alimento não perecível na Secretaria de Esporte e Lazer (localizada na Rua Manaus, 300, bairro Recanto do Lago). Todos os participantes receberão medalhas, com premiação em dinheiro do primeiro ao quinto lugar.

Informações sobre o evento

Partida: Avenida das Nações (em frente a 87º BPM)

Dia: 30/04/2023 (Domingo)

Largada: 7h

