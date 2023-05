Corrida do Trabalhador ocorreu no último domingo (30); veja fotos

Corrida do Trabalhador no dia 30 de abril (Foto: Wesley Morau)

No último domingo (30), a Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizou a 1ª Corrida do Trabalhador. O evento fez parte do 1° de Maio – Torneio do Trabalhador, contemplando a corrida de revezamento, com categoria de dupla mista (01 homem e 01 mulher). A inscrição dos participantes foi realizada a partir da entrega de dois quilos de alimento não perecível, destacando o caráter beneficente do evento.

Foram 04 quilômetros para cada atleta, totalizando uma corrida de 8km para a dupla. Para Lília Martins, participante da corrida, “é muito importante movimentar o corpo, principalmente quando é através de uma atividade com a qual nos identificamos e gostamos”. A relação entre esporte e identidade também foi reforçada pelo Mizael Soares: “é um incentivo a sair do sedentarismo. Espero participar de próximas corridas assim”.

“Além de promover visibilidade ao futebol, que é um esporte bastante querido por todos, o Torneio do Trabalhador conseguiu, com sucesso, abranger modalidades que fazem parte da vida e dos sonhos de atletas de todo o Extremo Sul baiano”, disse Sandra Drago, secretária de Esporte e Lazer. “Toda a equipe da pasta busca, a cada evento, promover qualidade de vida, lazer e entretenimento que o cidadão de Teixeira de Freitas merece”.

