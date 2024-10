Corrupção eleitoral: PF prende dupla com R$ 500 mil em carro do DER-RJ

Dois homens foram presos em Niterói (RJ), nesta quinta-feira (24/10), com R$ 500 mil em espécie. A suspeita da Polícia Federal (PF) é que a quantia seria destinada a práticas de corrupção eleitoral.

Segundo a PF, os suspeitos estavam a bordo de um veículo de uso exclusivo do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) do Rio de Janeiro, estado comandado por Claudio Castro (PL).

O caso aconteceu em Icaraí, um dos bairros de Niterói. A cidade é uma das duas do estado em que haverá disputa de segundo turno nas eleições municipais de 2024.

“Após um trabalho de inteligência e troca de informações, os policiais federais abordaram o veículo e encontraram o dinheiro em uma mochila que estava no interior de um veículo de uso exclusivo do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro (DER-RJ). As suspeitas são de que o montante seria usado para praticar corrupção eleitoral”, disse a PF em um comunicado.

Em nota, a corporação informou que um revólver calibre .38 e cinco munições foram encontradas com os suspeitos.

Questionado pelo Metrópoles sobre o caso, o DER-RJ afirmou que o veículo apreendido não pertence ao órgão.

“O Departamento de Estradas de Rodagem informa que o carro apreendido não pertence ao órgão. Não há nenhum veículo desse modelo a serviço ou de propriedade do órgão. Um dirigente do DER foi, pessoalmente, na Polícia Federal para esclarecer o equívoco”, declarou a autarquia.