Corte de gastos de Milei atrasa obras e deixa Argentina sem gás

Dona de uma das maiores reservas de gás natural do mundo, a Argentina pagará US$ 450 milhões para importar o combustível neste inverno. A medida é consequência das políticas de austeridade do governo de Javier Milei, que paralisaram obras em usinas que aumentariam a capacidade de transporte do gasoduto Néstor Kirchner em 50%. Um dos fornecedores emergenciais para o país será a Petrobras (entenda mais abaixo).

Nesta época do ano, baixas temperaturas elevam o consumo de gás na Argentina. De acordo com a petrolífera estatal Energía Argentina, em maio, o consumo passou de 44 milhões de m³ (metros cúbicos) de gás por dia para 77 milhões de m³ de gás por dia devido ao frio.

A autossuficiência do país durante os meses de inverno depende da conclusão das obras do gasoduto Néstor Kirchner, que liga a bacia de Vaca Muerta, na Patagônia, à capital Buenos Aires.

A estrutura foi inaugurada em julho do ano passado, mas só opera com 50% de sua capacidade. Hoje, é capaz de levar 11 milhões de m³ de gás por dia. Se o planejamento das obras tivesse sido seguido, transportaria o dobro: 22 milhões de m³ de gás diariamente.

Como explica o jornal La Nación, o governo argentino segurou o pagamento de US$ 35 milhões a construtoras responsáveis pelas obras em 3 estações de compressão de gás. As empresas, por sua vez, paralisaram as atividades.

Os cortes de gastos são parte do pacote conhecido como “plano motosserra”, anunciado por Milei em 12 de dezembro do ano passado, 2 dias depois te tomar posse da Casa Rosada. Na época, o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, afirmou que a raiz das crises no país é o deficit fiscal deixado por governos anteriores.

Como resultado dos cortes, o setor público argentino teve em março o 3º superavit mensal consecutivo, com excedente de 275 bilhões de pesos. O montante culmina num trimestre com um superavit de 0,2% do PIB (Produto Interno Bruto), o melhor desde 2008.

Conforme o La Nación, sem poder usar o gás de Vaca Muerta, que custa cerca de US$ 5 por milhão de BTU (medida utilizada no setor), o governo comprará diesel por aproximadamente US$ 18 para uma medida comparável. Multiplicando a diferença entre os preços (US$ 13) pelos 90 dias do ano em que a temperatura fica mais baixa, o custo adicional é de US$ 450 milhões.

Brasil negocia importar gás argentino e estudará rota via Paraguai Temos que correr atrás do gás de Vaca Muerta, diz Alckmin PETROBRAS O navio com o gás brasileiro atracou na Argentina na 3ª feira (28.mai). Em razão de um problema com o pagamento, o descarregamento do gás foi liberado só na 4ª feira (29.mai).

O governo argentino estima que o carregamento de 44 milhões de metros cúbicos de GNL (gás natural liquefeito) da Petrobras normalizará o abastecimento de indústrias, postos de combustíveis e termelétricas.

Um acordo entre a Petrobras e a Enarsa (petrolífera estatal argentina) foi assinado em abril e tem duração de 3 anos. Prevê:

intercâmbio de informações; avaliação de alternativas para cooperação e complementariedade energética entre as duas empresas; e “coordenação de ações para maior garantia de fornecimento de gás natural para a Argentina durante o inverno, período de maior demanda naquele país, sem qualquer impacto para o abastecimento de gás no Brasil nem custo financeiro adicional para a Petrobras”. VACA MUERTA Vaca Muerta é considerada a 2ª maior reserva não convencional do mundo. É uma formação geológica rica em gás e óleo de xisto. O xisto é um tipo de rocha metamórfica que tem um aspecto folheado e pode abrigar gás e óleo em frestas. Para extrair gás desse tipo de local há um processo considerado muito danoso ao meio ambiente, porque é necessário quebrar o solo, num sistema conhecido em inglês como “fracking”, derivado de “hydraulic fracturing”.

No fracking, é necessário fazer uma perfuração vertical no solo até uma determinada profundidade. Depois, a broca muda para a direção horizontal para ir fraturando o solo, inserindo água e produtos químicos e assim liberando gás e óleo que possa estar “preso” entre as rochas.

O gás de xisto é muito explorado nos Estados Unidos e foi fonte de energia barata nas últimas décadas para turbinar o crescimento econômico norte-americano. Mas há muitas preocupações com o efeito que isso causa ao meio ambiente.

Essa exploração não é regulamentada no Brasil e já foi objeto de decisões judiciais na Bahia e no Paraná que suspenderam as atividades de exploração por meio do fraturamento em áreas leiloadas pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

DUTO COM DINHEIRO BRASILEIRO A possibilidade de importar gás argentino já foi cogitada pelo governo Lula. A ideia inicial, porém, era financiar com recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) uma extensão do Gasoduto Presidente Néstor Kirchner, inaugurado no ano passado pelo governo da Argentina.

O gasoduto leva o gás da Vaca Muerta, no oeste do país, até a província de Buenos Aires. Um 2º trecho deve ser construído para levá-lo até a província de Santa Fé, no norte do país, de onde seria possível construir ramais visando a importação para o Brasil e o Chile.

Lula chegou a prometer o financiamento do 2º trecho ao então presidente argentino, Alberto Fernández, em janeiro de 2023. Mesmo antes de o petista confirmar a decisão do Brasil, porém, o governo da Argentina já havia se antecipado em 2022, depois da eleição de Lula, dizendo que receberia dinheiro brasileiro para o gasoduto.

Em 26 de junho de 2023, Lula voltou a falar do projeto e disse que estava “muito satisfeito” com a perspectiva “positiva” de o BNDES financiar a obra. As conversas sobre o financiamento foram deixadas depois da posse de Milei. Desde então, o governo brasileiro busca outras alternativas para trazer o gás argentino.

Em abril deste ano, a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, afirmou haver um “alinhamento de interesses” com o Brasil sobre a importação de gás de xisto produzido na reserva argentina de Vaca Muerta.