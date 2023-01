Corte de gastos: Record reduz salário de Faro e demite apresentadores

O apresentador Rodrigo Faro foi pego de surpresa quando ao renovar seu contrato com a Record, sofreu uma grande redução de salário. Porém, perto do que aconteceu com suas colegas de emissora, o apresentador não saiu perdendo tanto assim.

Anteriormente Rodrigo Faro havia dito que não aceitaria a nova proposta da emissora, mas depois de muita conversa tudo foi acertado. Faro acabou aceitando a redução de 50% do seu salário que era de R$ 1,2 milhão e a Record aceitou algumas exigências do apresentador, que passará a receber R$ 600 mil.

