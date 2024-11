Corte do Chile revoga prisão do ex-jogador Jorge Valdivia, acusado de estupro

A Corte de Apelações de Santiago, no Chile, decidiu revogar a prisão preventiva de Jorge Valdivia, que é acusado de estupro. Em vez de manter o ex-jogador sob custódia, a Justiça impôs medidas cautelares, incluindo a prisão domiciliar durante a noite e a proibição de deixar o país. Valdivia, que tem 41 anos, foi preso no dia 22 de outubro após uma mulher relatar que ele a agrediu sexualmente após uma noite de bebidas em um restaurante. O ex-atleta, que nega as acusações, ganhou notoriedade ao integrar a seleção chilena que conquistou a Copa América em 2015. Além disso, Valdivia teve uma carreira marcante em clubes renomados, como Palmeiras e Colo-Colo, onde se destacou como um dos principais jogadores. A decisão da Justiça chilena foi proferida em um momento delicado, já que outro jogador do país, Arturo Vidal, também está enfrentando uma denúncia de agressão sexual.

A revogação da prisão preventiva de Valdivia gerou reações diversas na sociedade chilena, refletindo a polarização em torno de casos de violência sexual. A medida cautelar imposta pela Justiça busca equilibrar a liberdade do acusado com a necessidade de garantir a segurança da suposta vítima e da sociedade. A situação continua a ser acompanhada de perto pela mídia e pelo público, que se mostra atento às repercussões desses casos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA