Cosmos: conheça a série sobre astronomia apresentada por Carl Sagan

A ciência e a astronomia são assuntos que geram interesse em muitas pessoas, sejam estudiosos do tema ou apenas entusiastas, que gostam de saber mais a respeito. Contudo, por se tratar de campos bastante técnicos, é comum que a linguagem usada em materiais que falam desses temas seja difícil de entender, principalmente para leigos.

Por isso, alguns especialistas criam conteúdos que explicam os assuntos de forma mais didática e simples, para atingir um maior público e disseminar as informações. É o caso da série “Cosmos: Uma Viagem Pessoal”, produção dos Estados Unidos que foi ao ar nos anos 80, apresentado por Carl Sagan e criado por ele e sua esposa, Ann Druyan.

Se você se interessa por astronomia e gostaria de saber mais a respeito, de forma clara e objetiva, conheça a série que fez sucesso na época, utilizando efeitos especiais, uma boa trilha sonora e um apresentador especialista e carismático. Veja na matéria abaixo.

A série é apresentada pelo cientista Carl Sagan. (Imagem: Joseph Sohm/Shutterstock)

“Cosmos: uma Viagem Pessoal”: sobre o que é a série com Carl Sagan?

A série “Cosmos” foi um programa de TV realizado por Carl Sagan e sua esposa Ann Druyan, com produção da KCET e Carl Sagan Productions em associação com a BBB e a Polytel International. Foi veiculada na PBS entre 28 de setembro e 21 de dezembro de 1980, sendo considerada um dos maiores exemplos de eficácia na divulgação científica em meios audiovisuais.

Carl Sagan, cientista, astrônomo, astrofísico, escritor e divulgador científico, era seu apresentador, e utilizava meios técnicos e sua personalidade carismática para atrair atenção do público. Sagan é autor de mais de 600 publicações científicas, além de mais de vinte livros de ciência e ficção científica.

Durante sua vida, o cientista defendeu o ceticismo e o uso do método científico, além de promover a busca por inteligência extraterrestre com o projeto SETI. Instituiu o envio de mensagens a bordo de sondas espaciais, para informar possíveis civilizações extraterrestres sobre a existência dos humanos.

A série “Cosmos” tem formato semelhante a outros documentários da BBC, como “Civilization” (Kenneth Clark) e “Life On Earth” (David Attenborough). Porém, ao contrário delas, que foram filmadas inteiramente em filme, “Cosmos” usou fitas de vídeo para cenas interiores e efeitos especiais, e o filme usado para exteriores. No entanto, os episódios foram cortados para caber na grade de 50 minutos.

Cosmos ficou conhecida nos anos 1980 por seus efeitos especiais e linguagem acessível. (Imagem: Divulgação)

Foram 13 episódios de 60 minutos cada, produzidos por Gregório Andorfer e Rob McCain. Os assuntos abordados eram temas científicos, que buscavam responder perguntas como: de onde viemos, onde estamos, como chegamos até aqui e qual é nosso lugar no Universo. Com isso, ela se tornou uma das obras mais importantes de divulgação científica da história.

O destaque da série era o uso inovador de efeitos especiais, que faziam Sagan percorrer ambientes que, na verdade, eram maquetes parecendo cenários completos. Contudo, “Cosmos” ficou conhecida apenas por esse nome, sem o subtítulo, por conta do livro best-seller e o álbum de trilha sonora que usava o título.

Depois, a partir dos anos 2010, o subtítulo voltou a ser usado com mais frequência, para diferenciá-lo da série nova que surgiu depois. Em 2014, estreou o programa “Cosmos: Uma Odisseia do Espaço-Tempo”, que é um remake da original apresentada por Sagan em 1980. Ela é apresentada pelo físico Neil deGrasse Tyson, com produção executiva de Seth MacFarlane e Ann Druyan, viúva de Sagan. A série não está disponível em nenhum streaming no Brasil.

A primeira versão de Cosmos foi a série mais assistida na história da televisão pública americana, até “The Civil War” (1990). Ainda em 2009, era a série da PBS mais assistida no mundo. O programa ganhou dois Emmys e um Peabody Award, sendo transmitida em mais de 60 países e vista por mais de 500 milhões de pessoas.

No Brasil, a produção foi exibida pela primeira vez na Globo, em 1982, aos domingos, depois do “Fantástico”. O cientista brasileiro Marcelo Gleiser apresentou em 2006, no Fantástico, a série “Poeira das Estrelas”, programa de divulgação científica feito com inspiração em “Cosmos”. Já em 2008 a série original começou a ser exibida pelo canal TV Escola.

O carisma do apresentador era parte importante, que cativou o público. (Imagem: Divulgação)

Quem foi Carl Sagan? Carl Sagan foi um cientista, astrônomo, astrofísico, escritor e divulgador científico norte-americano. Foi um dos principais responsáveis pela divulgação da ciência e pela exploração espacial.

