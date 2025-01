Cotada como participante do BBB 25, Daniele Hypolito é exonerada de cargo no estado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Daniele e Diego Hypólito são alguns dos nomes que circulam pela internet como possíveis membros do grupo Camarote do BBB 25. Em meio aos rumores, uma confirmação: a ex-ginasta deixou seu antigo trabalho e já pode ser confinada.

Daniele foi exonerada do cargo na Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro na última segunda-feira (6), segundo publicou o Diário Oficial do Estado. A ex-ginasta trabalhava como assessora especial e deixou o cargo a pedido próprio.

Daniele Matias Hypólito é a recordista de participações olímpicas com o Brasil na ginástica artística. Presente na seleção brasileira da modalidade por mais de 20 anos, ela competiu pelo país nas edições de Sydney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016.

A ex-ginasta também atuou como comentarista nas transmissões de ginástica dos canais SporTV durante as Olimpíadas de Paris. Ela já participou do reality Powe Couple Brasil 5 (Record), com o marido, Fábio Castro.

Seu irmão, Diego Hypólito, também ex-ginasta, pode entrar como sua dupla na 25ª edição do Big Brother Brasil. Ele foi medalhista de prata nas Olimpíadas do Rio-2016. Foi comentarista da Globo nos jogos de Paris.

Na manhã desta terça-feira (7), Daniele pode ter compartilhado uma confirmação de que será confinada. Em vídeo nos stories do Instagram, ela diz que “queria ter dormido até meio-dia”, mas foi derrubada da cama às 6h30: “acorda, levanta que o dia já começou”. Ela também publicou um vídeo em que aparece dançando.

