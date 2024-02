Cotada para vice de Paes, Anielle se filiará ao PT em 23 de fevereiro

Presidente do partido já declarou que a sigla só apoiará a reeleição do prefeito do Rio se indicar nome para o posto

Sérgio Lima/Poder360 – 20.nov.2023

A ministra da Igualdade Racial Anielle Franco deve se filiar ao PT (Partido dos Trabalhadores) em 23 de fevereiro, segundo o jornal O Globo. A integrante do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é cotada para concorrer como vice na chapa do prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD-RJ).

Anielle fez o anúncio de que pretendia se filiar ao PT ainda no início deste ano, em entrevista à CNN em 5 de janeiro.

Apesar de Anielle ser a possível escolha do PT, o PSD (Partido Social Democrático) –partido ao qual Paes é filiado– pode não abrir mão de indicar um vice para o prefeito.

“A prioridade do PT é a reeleição do Lula em 2026. O Eduardo Paes deve deixar a prefeitura para disputar o governo, portanto vai escolher alguém da sua confiança. Nossa relação com ele não admite faca no pescoço”, disse o vice-presidente do PT, deputado federal Washington Quaquá, em 15 de janeiro.

Em resposta, a presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), defendeu que a sigla só deve apoiar a reeleição de Paes se o candidato a vice-prefeito for do PT.

Gleisi disse ainda que a opinião de Quaquá não é consenso e que a decisão deve ser tomada com Paes. Também destacou que a eleição no Rio é prioritária para a construção de bases para o próximo pleito nacional, em 2026.

Além de Anielle, o secretário de Assuntos Federativos do governo Lula, André Ceciliano (PT-RJ), também é considerado para a disputa.

O Poder360 procurou o Ministério da Igualdade Racial e o diretório nacional do PT para confirmar a data de filiação de Anielle, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.