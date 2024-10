Coutinho ainda não venceu pelo Vasco desde retorno. Confira números

Philippe Coutinho completou 10 jogos pelo Vasco na derrota por 3 x 0 contra o São Paulo nesta quarta-feira (16/10). Entretanto, desde o retorno, o jogador ainda não conseguiu vencer com a camisa do Cruzmaltino.

Nos 10 jogos pelo Vasco, Coutinho tem cinco derrotas e cinco empates. Individualmente, ele atuou em 438 minutos (média de 44 minutos por jogo), fez dois gols, finalizou oito vezes (quatro em direção a meta), acertou 80% dos passes e completou sete dribles.

Confira todas as partidas em que Coutinho jogou pelo Vasco:

Atlético-MG 2 x 0 Vasco (18ª rodada do Brasileirão) – Coutinho atuou por 23 minutos;

Grêmio 1 x 0 Vasco (20ª rodada do Brasileirão) – Coutinho atuou por 45 minutos;

Atlético-GO 1 x 1 Vasco (ida das oitavas de final da Copa do Brasil) – Coutinho atuou por 69 minutos;

Vasco 2 x 2 Red Bull Bragantino (21ª rodada do Brasileirão) – Coutinho atuou por 26 minutos;

Flamengo 1 x 1 Vasco (26ª rodada do Brasileirão) – Coutinho atuou por 16 minutos;

Vasco 0 x 1 Palmeiras (27ª rodada do Brasileirão) – Coutinho atuou por 32 minutos;

Cruzeiro 1 x 1 Vasco (28ª rodada do Brasileirão) – Coutinho atuou por 61 minutos;

Atlético-MG 2 x 1 Vasco (ida das semifinais da Copa do Brasil) – Coutinho atuou por 44 minutos;

Vasco 1 x 1 Juventude (29ª rodada do Brasileirão) – Coutinho atuou por 24 minutos;

São Paulo 3 x 0 Vasco (30ª rodada do Brasileirão) – Coutinho atuou por 76 minutos.

Além disso, o Vasco completou sete jogos sem vencer, e apenas um deles sem Coutinho (derrota para o Athletico-PR nas quartas da Copa do Brasil, mas classificação nos pênaltis). No período, foram 11 gols sofridos e cinco marcados.

Próximo compromisso

O Vasco tem o Atlético-MG como próximo adversário. A partida, válida pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, será disputada neste sábado (19/10), às 18h30. Na ida, o Galo venceu por 2 x 1.