CPI da Braskem pede indiciamento de dirigentes da empresa

O relator da CPI da Braskem, senador Rogério Carvalho (PT-SE), apresentou seu parecer final nesta terça-feira, incluindo pedidos de indiciamento de dirigentes e ex-dirigentes da empresa petroquímica. A votação do relatório está marcada para a próxima terça-feira, quando os demais senadores do colegiado decidirão sobre as medidas propostas. Além dos indiciamentos, Carvalho solicitou que a própria empresa seja responsabilizada por conduta criminosa, alegando que a Braskem produziu bens em desacordo com as obrigações impostas pelos títulos autorizativos. O relator apontou elementos que justificam o pedido de indiciamento de diversas pessoas ligadas à empresa, como diretores, gerentes e responsáveis técnicos. Segundo Carvalho, a Braskem tinha conhecimento dos riscos de desabamento das minas de extração de sal-gema em Maceió, mas mesmo assim optou por explorar as cavernas além das possibilidades seguras de produção. A CPI foi criada por iniciativa do senador Renan Calheiros (MDB-AL), adversário do presidente da Câmara, que era contra a instalação do colegiado.

A comissão funcionou mesmo contrariando a vontade do governo federal e do presidente da Câmara, aliado do prefeito de Maceió. Apesar dos esforços de Renan para instalar a CPI, ele não obteve apoio suficiente para ser o relator e optou por não participar do grupo. O senador acusou a comissão de ter sido “domesticada” ao decidir não fazer parte dela.