CPI da manipulação de resultados deve começar em uma semana

Como informou a coluna de Igor Gadelha, aqui no Metrópoles, a Câmara dos Deputados decidiu instalar uma CPI para investigar a manipulação de resultados de jogos de futebol no Brasil por conta de apostas esportivas.

O fato novo é que essa CPI deve começar na próxima semana, no máximo até o dia 16/5, segundo garante o deputado Felipe Carreras (PSB-PE), que é o relator, e baseou-se na Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás.

Descobriu-se que vários jogos das Séries A e B do Brasileirão e de Campeonatos Estaduais, realizadas no ano passado, foram alvo de aliciamento de jogadores para receber propositadamente cartões amarelo e vermelho.

O pedido para a instalação dessa comissão contou com mais de 200 assinaturas, número superior às 171, mínimo para que uma CPI seja instalada. Felipe Carreras é conhecido pela relação com o esporte na Câmara e foi presidente da Comissão do Esporte na casa, além de ter sido o relator da comissão de modernização da Lei Pelé.

Como já foi dito nesta coluna, essas denúncias estão destruindo a credibilidade do futebol. Como assistir a uma partida cujo resultado não depende exclusivamente da qualidade técnica e do empenho dos jogadores? Como torcer para um clube no qual não se confia?

Difícil calcular o tamanho do impacto que essa perda de credibilidade trará ao mundo do futebol. A CPI para investigar a manipulação de resultados de jogos de futebol no Brasil é, portanto, muito bem vinda.

