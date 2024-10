CPI das Apostas marca depoimentos de Deolane Bezerra e Lucas Paquetá na próxima semana; veja datas

As datas para os depoimentos da influenciadora digital Deolane Bezerra e do jogador Lucas Paquetá, da Seleção Brasileira, na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas foram confirmadas pelo Senado, nesta quarta-feira (23). As convocações do jogador e da influenciadora foram aprovadas em sessão da CPI.

Segundo informações da TV Senado, a influenciadora e advogada deve depor na próxima terça-feira (29). Já o meio-campista da Seleção Brasileira deverá depor na quarta-feira, por videoconferência.

Paquetá responderá sobre acusações de envolvimento em suposto esquema de apostas em partidas realizadas no futebol inglês, em 2022 e 2023. Deolane foi presa em setembro na Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.