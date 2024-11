CPI das Bets vota convocação de Deolane, Haddad e Jojo Todynho

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal que investiga sites de apostas, as bets, no Brasil pretende votar nesta terça-feira (19/11) a convocação de artistas e personalidades ligadas às plataformas. Um dos requerimentos, por exemplo, pretende convocar a influenciadora e advogada Deolane Bezerra.

A influenciadora chegou a ser presa em Recife durante a Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga a suspeita de lavagem de dinheiro e operação de jogos ilegais por uma quadrilha, movimentando R$ 3 bilhões em quatro anos. Deolane nega eventuais ilícitos.

O senador Izalci Lucas (PL-DF), responsável pelo requerimento que pede a convocação de Deolane, argumenta que a presença de influenciadores digitais é importante para entender a forma com que as plataformas de apostas atraem os consumidores.

“Sua [Deolane] convocação é necessária para esclarecer seu envolvimento na promoção de apostas e o possível uso de sua imagem para legitimar operações financeiras ilícitas, conforme indicam as investigações”, pontua o senador.

A mãe de Deolane, Solange Alves Bezerra, e a advogada da influenciadora Adélia Soares, também podem ser convocadas.

Outras convocações

A relatora, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), apresentou outros requerimentos para convocação do cantor Wesley Safadão, do humorista Tirulipa e da influenciadora Jojo Todynho, alvo de denúncia por propaganda ilícita de jogos de azar, como mostrou o Metrópoles na coluna de Fábia Oliveira.

“Sua presença na CPI é necessária para esclarecer a extensão dessa associação e verificar se ele tinha conhecimento dos riscos e impactos financeiros e sociais que essas plataformas podem gerar entre os seus seguidores e o público em geral”, disse a relatora sobre a convocação de Safadão.

Além das personalidades digitais, a CPI das Bets deve votar a convocação de autoridades, como é o caso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias.

Confira outros pedidos de convocação:

Ricardo Liáo, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf);

Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Plataforma Esportes da Sorte;

Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda;

Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda;

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal (PF).

Caso as convocações sejam aprovadas no colegiado, os depoentes serão obrigados a comparecer. No entanto, caso esteja na condição de investigado, o convocado poderá ficar em silêncio para não se autoincriminar.

A CPI das Bets analisará pedidos de documentos, como relatórios de inteligência financeira (RIFs) do Coaf.