CPI do Senado aprova convocação de Deolane Bezerra

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (8/10), um requerimento de convocação da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. Ela é investigada por suspeita de envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro operado pela empresa Esportes da Sorte.

O requerimento foi apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE). “Entendo que a convocação de Deolane Bezerra pode ajudar essa comissão parlamentar de inquérito a esclarecer questões pertinentes ao objetivo final desse CPI que é o desvendar possíveis implicações de facções criminosas com a as empresas que atuam no mercado de jogos de apostas on-line”, justificou.

Também foi convocado Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte. Ele foi preso na mesma operação da Polícia Civil de Pernambuco que prendeu Deolane.

O pai do empresário, que também se chama Darwin, é dono da Caminhos da Sorte, que segundo a polícia tem relações com o jogo do bicho. De acordo com as investigações, o dinheiro do jogo do bicho, de jogos de azar ilegal e de aposta esportiva se misturavam no esquema de lavagem de dinheiro.

Este requerimento foi apresentado pelo presidente da CPI, senador Jorge Kajuru (PSB-GO). “A convocação do Sr. Darwin Henrique da Silva Filho é imprescindível para que sejam esclarecidas as práticas da Esportes da Sorte, incluindo a legalidade dos recursos movimentados e as possíveis irregularidades ligadas à lavagem de dinheiro e à manipulação de resultados esportivos”, pontua.