CPI do Senado convoca Luiz Henrique do Botafogo para depor sobre apostas esportivas

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado, que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas, decidiu convocar o jogador Luiz Henrique, do Botafogo. A solicitação foi feita pelo senador Jorge Kajuru, que preside a CPI. O atleta deverá comparecer ao Senado para prestar depoimento em dezembro, em meio a um contexto de investigações sobre irregularidades no setor. Luiz Henrique está sendo investigado por sua suposta ligação com uma transferência de R$ 40 mil, realizada por familiares de Lucas Paquetá, outro jogador brasileiro que enfrenta investigações. Paquetá é alvo de apurações na Inglaterra, onde é suspeito de estar envolvido em um esquema de apostas ilegais.

Até o momento, Luiz Henrique não enfrenta processos na Inglaterra ou na Espanha. Além do jogador do Botafogo, a CPI também convocou o empresário Willian Rogatto, que se encontra detido em Dubai. Rogatto alegou ter sido responsável pelo rebaixamento de 42 clubes, o que levanta questões sobre a integridade das competições esportivas. Sua participação nas investigações pode trazer novos desdobramentos sobre a manipulação de resultados. Em um movimento paralelo, o Senado também criou a CPI das Bets, que tem como objetivo investigar as operações de empresas de apostas online no Brasil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias