CPMI do 8 de Janeiro entra em reta final com expectativa de relatório e voto paralelo no dia 17

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro entra em reta final. A expectativa é de que a leitura do relatório final, da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), e o voto em separado da oposição sejam feitos em reunião do colegiado em 17 de outubro. Segundo o presidente da CPMI, o deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA), se houver pedido de vista, a discussão e a votação ocorrerá no dia 18. A relatora Eliziane Gama terá tempo livre para leitura do relatório. Por outro lado, o voto em paralelo deverá ser apresentado pela oposição em 40 minutos. Nesta terça-feira, 3, a CPMI ouviu Argino Bedin, que figurou na lista de investigados como possível financiador dos atos. O pedido de convocação da testemunha foi apresentado pelo deputado Carlos Veras (PT-PE). Ele citou que a testemunha é proprietário rural e sócio de, pelo menos, nove empresas e teve as contas bloqueadas por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal). Já na quinta-feira, 5, a última oitiva do colegiado será a do subtenente Beroaldo José de Freitas Júnior, do Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal. O pedido para ouvir a testemunha é do deputado Ramagem (PL-RJ). Ele lembra que Freitas Júnior estava em serviço e atuou em campo no dia 8 de Janeiro.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro.