CPTM e Metrô de São Paulo terão esquema especial para Natal e Réveillon

Com a chegada das festas de fim de ano, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e o Metrô de São Paulo anunciaram horários de funcionamento diferenciados para atender à demanda dos passageiros durante o Natal e o Réveillon. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, todas as linhas do metrô, incluindo a Linha Azul, Verde, Vermelha e Prata, operarão com frota de dia útil, garantindo que os usuários possam se deslocar com facilidade. No dia de Natal, 25 de dezembro, as linhas funcionarão das 4h à meia-noite, mas com frota reduzida, semelhante à de um domingo.

Para o Réveillon, no dia 31 de dezembro, medidas especiais serão adotadas para evitar aglomerações. As estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp permanecerão abertas sem interrupção durante a noite de Réveillon, até o dia 1º de janeiro. No entanto, a estação Consolação, que fica próxima ao palco da festa na Avenida Paulista, será fechada às 16h do dia 31 e reabrirá às 6h do dia 1º, para garantir a segurança dos passageiros e facilitar o controle de acesso.

No dia 1º de janeiro de 2025, as linhas do metrô retomarão o funcionamento normal, com embarques a partir das 4h40. Para garantir a segurança e o conforto dos passageiros, o quadro de funcionários e agentes de segurança será reforçado nas estações próximas ao local do Réveillon. A compra de bilhetes poderá ser feita normalmente nas bilheterias das estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp durante toda a madrugada, enquanto nas demais estações, a venda de passagens ocorrerá até as 2h30.

A CPTM também terá programação especial: no dia 24, a circulação de trens nas linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira e Jade, incluindo o serviço Expresso Aeroporto, será normal. No dia 25, a programação será como a de um domingo. No dia 31, a circulação será normal, e no dia 1º de janeiro, os intervalos seguirão a programação de domingo.

