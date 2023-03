CRAS de Teixeira de Freitas levam informação sobre a importância de uma alimentação saudável 

Palestra de nutrição no CRAS II – Castelinho (Foto: Wesley Morau)

Na última quarta-feira (02), foi ministrada uma palestra sobre os benefícios de uma alimentação saudável aos usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos bairros Castelinho e Liberdade.

Durante a ocasião, foi discutido como hábitos alimentares saudáveis e de qualidade são essenciais para a garantia da saúde e da longevidade, principalmente no que tange a prevenção de doenças como hipertensão e diabetes. “Não é sobre falar de um alimento específico, mas da necessidade de priorizarmos nutrientes essenciais desde o nascimento até a vida idosa”, explicou Adejane Vieira, nutróloga e palestrante do evento no CRAS II – Castelinho.

Palestra de nutrição no CRAS II – Castelinho (Fotos: Wesley Morau)

Já a nutricionista Juliane Hipólito ressaltou aos usuários do CRAS III – Liberdade que “quando a gente leva informação para a população, também é uma forma de promover saúde, prevenir doenças, evitar agravos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. No caso dos usuários do CRAS, diminui até possíveis problemas de saúde pública que poderiam surgir futuramente. Falamos sobre a importância de ter uma alimentação diversificada em alimentos e nutrientes e de baixo custo. Falar sobre alimentação é falar sobre saúde”.

Palestra de nutrição no CRAS III – Liberdade (Fotos: Wesley Morau)

Maria Lúcia Resende, beneficiada pelos serviços do CRAS, esteve presente na palestra e destacou a importância dessa conscientização: “aprendi muitas coisas boas. Não podemos comer muito doce nem muito carboidrato, mas ainda vou conseguir manter alimentos no cotidiano do pessoal lá de casa, como aipim e banana-da-terra, que todo mundo gosta”.

Palestra de nutrição no CRAS III – Liberdade (Fotos: Wesley Morau)

