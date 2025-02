Crédit Agricole supera expectativas em balanço do 4º trimestre e propõe dividendo anual maior

O Crédit Agricole teve lucro líquido de 1,69 bilhão de euros no quarto trimestre de 2024, maior do que o ganho de 1,33 bilhão de euros apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 5. O resultado superou a previsão de analistas consultados pela Visible Alpha, de 1,36 bilhão de euros.

Já a receita do banco francês teve expansão anual de 17% entre outubro e dezembro, para 7,09 bilhões de euros, vindo também acima do consenso, de 6,58 bilhões de euros.

Diante dos resultados, o Crédit Agricole disse que irá propor dividendo por ação referente a 2024 de 1,10 euro por ação, 5% maior do que o do ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.

