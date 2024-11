Crentofobia? Luciano diz sofrer com preconceito após escolher seguir carreira no gospel: “Lá vem o crentinho falar de Jesus”

O cantor Luciano, da dupla com Zezé di Camargo, de 51 anos, vive uma nova fase da carreira dedicada a música gospel. O que o sertanejo, um dos mais populares do Brasil, não esperava era que a entrega ao evangelho na arte fosse afastar amigos.

O novo rumo na carreira de Luciano surpreendeu até o irmão do artista, Zezé, que planejava celebrar os 30 anos de carreira de uma forma especial e precisou mudar após descobrir que Luciano iria seguir novos rumos da música. A dupla permanece, porém, agora o artista precisa conciliar as duas carreiras.

O primeiro passo foi dado por Luciano com a gravação de um audiovisual no Rio de Janeiro, e segundo o artista, o projeto tem um toque de Zezé. Batizado de Unidos pela Fé, o show acontecerá no dia 13 de novembro, no Qualistage, no Rio de Janeiro.

“Escolhi o Rio porque foi lá que eu e Zezé gravamos nosso primeiro DVD. Então, é um lugar que me remete ao início, ao carinho do público, a uma bela lembrança. E será no palco da mesma casa que vou mostrar esse novo trabalho. Não considero um recomeço, não. Porque minha carreira com meu irmão continua. Mas outro começo da história, é mais uma página particular do livro da minha vida”, explicou.