Cresce a legião dos candidatos do coração de Lula

Surgiu mais um candidato “in pectore” de Lula: Jorge Bittar, na rabeira entre os que disputam a prefeitura do Rio de Janeiro.

Foi ele mesmo, Lula, quem o disse:

“Não é absolutamente imprescindível [que Lula vá ao Rio apoiá-lo como fez ontem com Marta Suplicy em São Paulo]. Todos os cidadãos do Rio sabem que o candidato do coração do presidente Lula no Rio se chama Jorge Bittar.”

Bittar ficou feliz. Ficaria mais se Lula fosse ao Rio apoiá-lo.

A categoria de candidato “in pectore” foi inaugurada pelo deputado Nelson Pelegrino (PT) que disputa a prefeitura de Salvador. Está em quarto lugar nas pesquisas eleitorais.

Pelegrino foi a Brasília suplicar que Lula pelo menos gravasse um depoimento para seu programa de televisão.

Lula não gravou. Mas orientou Pelegrino a sair dizendo que ele é seu candidato do peito.

Lula desfilou hoje no Recife com o prefeito João Paulo, do PT, candidato à reeleição. Mas não pediu votos para ele.

Deve ter pensado assim: “João Paulo está praticamente reeleito. Eu sou amigo de Jarbas Vasconcelos, governador de Pernambuco, do PMDB. Quero continuar mantendo boas relações com ele e com o partido dele”.

Jarbas não foi recepcionar Lula. Disse que preferia deixá-lo à vontade com seus correligionários.

(Publicado aqui em 19 de setembro de 2004. Em tempo: João Paulo se reelegeu. Bittar, Pelegrino e Marta perderam.)