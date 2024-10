Cresce demanda por podas de árvores em São Paulo após apagão

Na capital paulista, a situação das podas de árvores se tornou crítica, com 6.081 solicitações que exigem a autorização da Enel para a remoção de folhas e galhos que estão em contato com a rede elétrica. Esse número é quase o dobro em comparação ao ano anterior. A empresa de energia informou que atualmente há cerca de 1,8 mil pedidos de poda em aberto, dos quais apenas 130 estão atrasados. A preocupação com a poda de árvores aumentou após um apagão que afetou 2,1 milhões de residências na Grande São Paulo.

Desde então, a Prefeitura registrou 386 quedas de árvores, sendo que 49 delas exigiram a intervenção da Enel. O ministro de Minas e Energia destacou que mais da metade das interrupções de energia foram causadas por árvores que caíram sobre a rede elétrica. Para lidar com a demanda, a Enel tem promovido mutirões de podas preventivas, tendo realizado 433 mil podas entre janeiro e setembro, o que representa 72% da meta estabelecida para o ano. A capital paulista enfrenta uma fila de 13,9 mil pedidos pendentes, tanto para podas quanto para remoções de árvores.

Em pronunciamento, a Prefeitura afirmou que foram podadas 132.809 árvores em toda a cidade de janeiro a 10 de outubro deste ano, uma média de 465 árvores por dia (incluindo sábado, domingo e feriados) e 10.029 removidas. Em 2017, eram mais de 81 mil ordens de serviço em estoque para poda e remoção. Atualmente, em outubro de 2024, são cerca de 14,6 mil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane