Cria do Vitória, Pedrinho é demitido do Athletico após ser citado em esquema

O Athletico-PR anunciou, nesta sexta-feira (12), que o lateral-esquerdo Pedrinho foi desligado do clube. Revelado pelo Vitória, o jogador é um dos nomes citados na denúncia do Ministério Público de Goiás (MP-GO) na operação Penalidade Máxima II, que investiga manipulação de partidas em esquema de apostas. Além dele, o volante Bryan García também teve o contrato rescindido.

Em nota, o Athletico-PR afirmou que não se manifestará mais a respeito do caso, e que a questão deve ser tratada pelas autoridades competentes. Os atletas já haviam sido afastados pelo Furacão antes da partida contra o Internacional, na última quarta-feira (10), pela 5ª rodada da Série A. A dupla estava concentrada no hotel em Porto Alegre e retornou para Curitiba.

Até o momento, os dois jogadores não foram denunciados e nem se tornaram réus no caso. Mas os nomes de ambos aparecem em uma planilha de apostadores divulgada pelo jornal O Globo, que consta na investigação do Ministério Público de Goiás.

Prints de mensagens indicam que Pedrinho, de 20 anos, teria recebido R$ 80 mil de apostadores para receber um cartão amarelo no jogo contra o Cuiabá, no ano passado. Ele foi advertido aos 48 minutos do segundo tempo, com a partida empatada em 2×2, depois de perder a bola e cometer uma falta grave no adversário.

Pedrinho foi anunciado pelo Athletico-PR em setembro de 2021, em meio à polêmica com Vitória. Na época, o Leão acusava o Furacão de ‘calote’, enquanto o clube do Paraná alegava que o atleta estava livre no mercado quando o contratou. Após a confusão, os dois clubes entraram em acordo.

O lateral tinha contrato com o Athletico-PR até agosto de 2026. Ele fez 70 jogos pela equipe, entre 2021 e 2023, com duas assistências e nenhum gol marcado. Na atual temporada, Pedrinho era um dos titulares do time comandado por Paulo Turra, e disputou 22 partidas. A última vez que esteve em campo foi no último domingo (7), na vitória por 2×1 sobre o Flamengo, em casa.

Já Bryan García, de 22 anos, participou de apenas 14 duelos pelo Furacão entre 2022 e 2023. Criado e revelado pelo Independiente Del Valle, ele tinha contrato até 8 de fevereiro de 2024.