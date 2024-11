Criador do iPod acusa líder da OpenAI de “falar asneiras”

Tony Fadell, cocriador do iPod e fundador da Nest, aproveitou o palco do evento TechCrunch Disrupt em San Francisco, EUA, para fazer críticas ao CEO da OpenAI, Sam Altman.

Durante seu discurso sobre Inteligência Artificial (IA), Fadell afirmou que Altman “não sabe do que está falando” ao tratar do tema. “Estamos usando essas tecnologias sem realmente entender como funcionam. E, acreditem, eu entendo. Estou na área de IA há 15 anos, não estou falando à toa. Não sou o Sam Altman, ok?”, disse Fadell.

Ele também defendeu maior transparência nos dados, destacando que, sem isso, corremos o risco de criar um ambiente propício a desastres. “Se não tivermos clareza sobre os dados e as falhas do sistema, estamos arriscando criar problemas graves”, alertou.

O vídeo com as declarações está disponível abaixo.

iPod creator, Nest Labs founder, and investor Tony Fadell took a shot at OpenAI CEO Sam Altman during an interview at #TechCrunchDisrupt2024.

Speaking about his understanding of the longer history of AI development before the LLM craze and the serious issues with LLM… pic.twitter.com/7B2MNL4SUt

— TechCrunch (@TechCrunch) October 30, 2024