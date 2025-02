Uma criança de 10 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e uma carreta na manhã do último sábado (8), na BR-101, próximo ao entrocamento de Muritiba, no recôncavo baiano.

Segundo o site Revista Recôncavo, a criança estava acompanhada do avô, que dirigia o veículo no momento da colisão. O impacto fez com que os veículos envolvidos fossem arremessados para fora da rodovia.