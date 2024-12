Criança de 11 anos esfaqueia pai após ser proibida de jogar no celular

Um homem foi atacado com golpes de faca pelo próprio filho, de 11 anos, na zona rural de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, após pedir que a criança desinstalasse um jogo violento do celular. O pai prestou uma denúncia contra o próprio filho, que fugiu após o ocorrido, sendo encontrado na estrada da colônia, na BA-367.

O pai precisou ser levado para o Hospital Regional de Eunápolis com lesões nas costas, sendo atendido e liberado, segundo informações do site Radar News, parceiro do Bahia Notícias. Após receber alta, o homem registrou um boletim de ocorrência na delegacia local.

Já o pré-adolescente fugiu para uma área de mata após o ato, mas foi encontrado pela polícia tentando pegar carona na estrada.