Criança de 12 anos fica ferida após colisão com caminhonete em Luís Eduardo Magalhães

Uma colisão envolvendo uma caminhonete e uma bicicleta deixou uma criança de 12 anos ferida em Luís Eduardo Magalhães, na noite deste sábado (23). O acidente ocorreu por volta das 19h, na Avenida Ayrton Senna, esquina com a Rua Utinga, no bairro Santa Cruz.

Segundo informações obtidas pelo Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, a caminhonete Ford/F250 transitava pela Avenida Ayrton Senna, em direção ao bairro Conquista, quando o motorista foi surpreendido pela criança, que saía da Rua Utinga, pedalando sua bicicleta. Ao avistar o garoto, o motorista tentou desviar para a esquerda, mas a colisão foi inevitável.

Um socorrista do SAMU, que estava de folga e passava pelo local, prestou os primeiros socorros à criança até a chegada da equipe do SAMU, que a encaminhou para a UPA com ferimentos leves. O motorista da caminhonete permaneceu no local e prestou informações. A Superintendência de Trânsito (SUTRANS) sinalizou a via e registrou a ocorrência.