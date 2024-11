Criança de 3 anos morre após se afogar em Salvador

Uma criança de 3 anos morreu, na tarde do último sábado (16), após se afogar na piscina de um prédio, no bairro do Imbuí, em Salvador. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) executou os procedimentos de reanimação, mas não obteve sucesso. As guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. O caso será investigado pela Delegacia Territorial da Boca do Rio.