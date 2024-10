Criança de 4 anos é atingida por tiro na cabeça enquanto brincava perto de clube de tiro em SC

Um menino de 4 anos foi vítima de um tiro de raspão na cabeça. A criança estava perto de um clube de tiro na cidade de Herval d’Oeste, no Oeste de Santa Catarina, segundo informações da Polícia Civil, que apura o caso ocorrido no último domingo (13).

A vítima teve um ferimento superficial de 0,5 centímetros na cabeça e está bem. A bala foi recolhida pela Polícia Militar e encaminhada para a delegacia.

O pai do menino disse que já havia reclamado com o dono do clube de tiro, em função da segurança no local, conforme informações do site g1. A criança brincava em um sítio que fica há 200 metros do estabelecimento.